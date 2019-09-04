Названы самые комфортные города для жизни

СЕГОДНЯ 11:44 2019-09-04T11:44:54+03:00

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Рейтинг самых лучших мест для жизни составил британский журнал The Economist. Возглавила список ТОП-100 австрийская Вена. А вот столица России заняла только 68 место.

Для того, чтобы оценить уровень жизни в том или ином городе, пришлось анализировать показатели по 30 критериям, среди них стабильность, уровень медицины и образования, а также культурное развитие.

Первенство досталось Вене. Кстати, в 2018 году этот город тоже лидировал, сместив многолетнего лидера – Мельбурн. Теперь австралийский город на втором месте, а замыкает тройку лидеров столица Австралии – Сидней.

Москве досталась 68 строчка с позитивным прогнозом по 80 пунктам из ста исследуемых. Это говорит о том, что в столице России есть проблемы с уровнем жизни, но они незначительные.

Замыкает список самых благоприятных Дакка в Бангладеше и нигерийский Лагос. А вот наихудшим для жизни был признан сирийский Дамаск, - сообщает телеканал «360».

Ранее Финансовый университет при правительстве России провел исследование качества жизни в российских городах. На первом месте рейтинга оказалась вовсе не столица, как можно было предположить. Первую строчку заняла Тюмень. Вторую – Грозный. А Москва только на третьем месте.

ИСТОЧНИК KP.RU