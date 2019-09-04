Аскольд Запашный рассказал подробности срочной операции

СЕГОДНЯ 11:57 2019-09-04T11:57:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Аскольд Запашный перенес срочную операцию на позвоночнике. Ее провели в немецкой клинике, куда артист обратился за консультацией.

О своем самочувствии и о возвращении в Россию он рассказал телеканалу «360».

Незадолго до отлета в Германию у представителя знаменитой цирковой династии обострилась грыжа. Аскольд Запашный давно мучается из-за данного недуга: в позвоночнике артиста уже установлено три титановых импланта.

- Врачи контролируют грыжу, а она вдруг резко увеличилась, передавила нерв. Пришлось срочно делать операцию, чтобы не потерять возможность ходить, - делится Запашный.

Попадать на хирургический стол он не планировал, просто прилетел к немецким медикам посоветоваться. Врачи приняли решение оперировать, так как ситуация была критичная. Все прошло успешно и теперь артист находится в палате для восстановления.

Общая реабилитация займет не менее шести неделю, к тому же медики настаивают, чтобы пациент неделю был в немецкой клинике.

- Я потихонечку начинаю восстанавливаться. Ноги, руки шевелятся. Вроде все хорошо. Надеюсь, что 12 сентября смогу вернуться к работе, - надеется на лучшее дрессировщик.

ИСТОЧНИК KP.RU