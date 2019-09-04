В шахте Донецка произошел взрыв
В шахте Донецка произошел взрыв, о ЧП сначала написали в социальных сетях местные жители. Испугавшись громкого хлопка, люди стали звонить в МЧС ДНР. Оказалось, ЧП произошло на шахте имени Скочинского. Спасатели находятся на месте происшествия. Данных о пострадавших пока нет.
Информацию о взрыве подтвердили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС ДНР.
Взрыв был такой силы, что «дома ходили ходуном», - писали в соцсетях местные жители. В центре Донецка тоже «трясло»:
- Только что что-то мощно и раскатисто, звук отдаленный, но волна ощутимо по окнам дала. – писал один из местных жителей.
Спасателям предстоит выяснить, есть ли под завалами люди. В эти минуты МЧС Донецка проводят спасательную операцию.
В этом году столице Республики исполняется 150 лет, а 26 мая 2014 года, в Донецк пришла война.
ИСТОЧНИК KP.RU