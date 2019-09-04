2019-09-04T12:44:54+03:00
Политика

Российские военные передали сирийским ученикам школьные наборы

Гуманитарную помощь получили дети из Алеппо
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Российские военные передали гуманитарную помощь сирийским школьникамРоссийские военные передали гуманитарную помощь сирийским школьникамФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В начале сентября на востоке сирийской провинции Алеппо вновь открылась школа. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон доставили ученикам 350 школьных наборов.

Район Кади-Аска, куда привезли гуманитарную помощь, оказался самым пострадавшим от боевых действий. Восстанавливать здесь предстоит почти каждое здание, однако первым делом власти решили запустить работу местной школы, чтобы у детей появилась возможность вернуться к образованию, пишет сайт телеканала «Звезда».

О том, что необходимо передать детям для занятий, российские военные заранее поговорили с директором учебного заведения и с учителями. Педагоги попросили передать ученикам рюкзаки и канцелярские принадлежности, передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что российские военные передали школьные принадлежности ученицам школы под патронатом монастыря Рождества Божией Матери Антиохийской православной церкви под Дамаском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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