Японец тратил на тренировку меньше пяти минут в день и шокировал твиттер фигурой

СЕГОДНЯ 13:26 2019-09-04T13:27:56+03:00

Фотограф за пять месяцев «избавился» от мягкого живота и обзавелся "кубиками"

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Молодой японец Хигари Сенсаи точно знает, что пять минут – это много. Для тренировки ему достаточно всего четырех минут. Чтобы доказать свою теорию – главное не время занятий, а регулярность, парень опубликовал в твиттер фотографии «до» и после».

Фото «до» снято в марте 2019 года. Спустя пять месяцев четырехминутных тренировок от мягкого живота японца не осталось и следа. НА его месте появились «кубики» пресса.

- На самом деле два последних года я обманывал себя. Хотел похудеть, но не мог долго сидеть на диете, - написал мужчина.

С тренировками в зале у него тоже не сложилось – часовые занятия отнимали много сил и времени. Тогда парень решил попробовать «табату». Это комплекс, когда нужно интенсивно двигаться 20 секунд, следующие 10 отдыхать. За четыре минуты таким образом сделаешь восемь подходов.

Но секрет не только в этом, конечно. Парень сократил употребление сладкого, газировки – позволяет себе только мясо и овощи.

ИСТОЧНИК KP.RU