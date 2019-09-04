Ученые предупредили о скором исчезновении бананов
В ближайшие десятилетия с лица Земли могут полностью исчезнуть бананы. Это будет связано с изменениями климата. Уже сейчас урожаи в разных странах начали падать.
Доктор Дэн Беббер проанализировал как недавние, так и грядущие последствия изменения климата для ведущих мировых производителей и экспортеров бананов. В результате, выяснилось, что с 1961 года урожайность этой культуры в 27 странах мира росла, поскольку изменения климата создавали более благоприятные условия для созревания, передает сайт телеканала «Звезда».
Однако если климат продолжит меняться и дальше с предполагаемой скоростью, то примерно к 2050 году ситуация станет совершенно другой. Беббер спрогнозировал, что к этому времени в 10 странах, включая Индию — крупнейшего мирового импортера бананов — урожайность этой культуры сильно упадет. Такие изменения коснутся также Бразилии, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Панамы и Филиппин, которые на сегодняшний день являются основными продавцами десертных бананов, передает сайт argumenti.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU