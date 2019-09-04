2019-09-04T14:19:11+03:00
Политика

"Это прорыв": Индия заказала у России оружие на 14,5 млрд долларов

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству высоко оценили подписанный контракт
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Индия заказала у России оружие и военную техникуИндия заказала у России оружие и военную техникуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Индия договорилась с Россией о поставках вооружения и военной техники на общую сумму 14,5 миллиарда долларов. О подписании соответствующего контракта сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Он подчеркнул, что этот документ создает основу и принципы взаимодействия предприятий двух стран по данному направлению.

"Это очень значимая цифра, и, действительно, это прорыв", - сказал глава службы.

Согласно его данным, сейчас продолжаются переговоры по поставкам в Индию переносного ЗРК "Игла-С". Также было подписано соглашение об открытии в республике производства запчастей для российской военной техники.

Только в прошлом году по заказу Нью-Дели поставлены зенитные ракетные системы С-400, фрегаты 11356 и партия боеприпасов для армии, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что ранее в среду, 4 сентября, во Владивостоке встретились президент РФ Владимир Путин и индийский премьер Нарендра Моди. Глава государства показал гостю модель самого большого в мире атомного ледокола и подписал указ о награждении политика орденом Андрея Первозванного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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