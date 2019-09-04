Трампа раскритиковали за публикацию секретной информации

СЕГОДНЯ 14:16 2019-09-04T14:17:14+03:00

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Сообщение на официальной странице американского президента в Twitter о неудачном запуске иранской ракеты «Сафир» могло быть публикацией секретной информации. Такое предположение выдвинул телеканал MSNBC.

«Соединенные Штаты Америки не имеют отношения к катастрофической аварии во время окончательной подготовки к запуску ракеты-носителя Safir с космодрома Семнан. Я желаю Ирану всего наилучшего и удачи в определении того, что произошло на космодроме», — написал Дональд Трамп на своей страничке.

При этом президент США прикрепил к тексту фотографию с места событий. Именно из-за нее журналисты и подумали, что публикация могла раскрыть секретную информацию, не предназначенную для широкой аудитории.

«Твит президента не просто содержал текст, но и детальное фото. Вскоре обозреватели начали задаваться вопросом, опубликовал ли Трамп секретные материалы», — цитирует спецкор НСН американское агентство.

В США предположили, что президент выложил конфиденциальное фотоФото: Twitter.com

ИСТОЧНИК KP.RU