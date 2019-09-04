Горит здание на вокзале в Сергиевом Посаде

СЕГОДНЯ 14:17 2019-09-04T14:23:45+03:00

Очевидцы сообщают о прибывших к месту пожарных и медиках Фото: vk.com

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В Сергиевом Посаде произошел пожар в одном из зданий, расположенных на железнодорожном вокзале. Днем 4 сентября огонь вспыхнул в здании у первой платформы. В народе его называют «Шайбой». Очевидцы вызвали пожарных. Спасательные работы на мечте ЧП продолжаются. О пострадавших пока ничего не известно.

Очевидцы сообщают в социальных сетях о сильном задымлении. К зданию приехали полиция и «скорая». Местные жители рассказывают, что в здании находились букмекерские конторы:

- Так могут гореть только несбывшиеся мечты о богатстве и легком выигрыше, - пишут пользователи в группе Сергиев Посад Life.

- Как то систематически на вокзале что то горит... Пожароопасное место, однако.

Осложняют работу работникам МЧС припаркованные на территории автомобили. Обстоятельства ЧП выясняются. По предварительным данным пострадавших в этом происшествии нет.

В Сергиевом Посаде горит здание рядом с жд вокзалом.

ИСТОЧНИК KP.RU