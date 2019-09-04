2019-09-04T14:38:40+03:00
Общество

Минтранс планирует отменить досмотр транзитных пассажиров на авиарейсах

Соответствующие поправки в законодательство направлены на согласование
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Нововведение сделает пребывание пассажиров в аэропорту более комфортнымНововведение сделает пребывание пассажиров в аэропорту более комфортнымФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Министерство транспорта России подготовило поправки в законодательство с целью отмены предполетного досмотра транзитных пассажиров на внутренних авиарейсах. Документ уже направлен на согласование в заинтересованные ведомства. Об этом сообщила глава департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

"Отмена предполетного досмотра на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров обеспечит комфортное пребывание пассажиров на территории аэропорта: не нужно снимать обувь на высокой платформе и каблуках, ремни и так далее", - пояснила Петрова.

По ее словам, нововведение также минимизирует риск опоздания пассажиров на следующий рейс, позволит снизить время пересадки, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году сами авиаперевозчики обратились в Минтранс с предложением усовершенствовать процедуру обслуживания транзитных и международных рейсов путем отмены процедуры повторного досмотра пассажиров, следующий транзитом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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