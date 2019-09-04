2019-09-04T14:38:59+03:00
Общество

Патриарх Кирилл хочет развивать церковную благотворительность с помощью флешмобов

Также на вооружении в РПЦ возьмут интернет-акции
Юлия САЛЬНИКОВА
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Патриарх предложил проводить религиозные флешмобыПатриарх предложил проводить религиозные флешмобыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Чтобы вовлечь в церковную благотворительность как можно больше верующих, Патриарх Кирилл призвал использовать современные методы. Например, церковь может устраивать флешмобы, запускать акции на различных интернет-площадках, а еще глава РПЦ попросил СМИ больше писать о социальном служении церкви.

- Широкое освещение в СМИ нашей социальной деятельности... - это не пиар, это рассказ о деятельности, которая наряду с ее несомненной эффективностью, нуждается в поддержке общества, а может быть, иногда и государства, - приводит слова Патриарха ТАСС.

Служителей церкви он призвал «активно осваивать новейшие практики социальной работы». О каких именно религиозных флешмобах идет речь, пока не ясно.

Ранее Патриарх высказывался о современном кино, которое «не способно развивать любовь» в человеке и «вызывает только похоть».

ИСТОЧНИК KP.RU

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