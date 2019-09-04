2019-09-04T14:46:01+03:00
Общество

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко ввел ежемесячную доплату для пенсионеров

Первые выплаты жители Сахалина и Курил получат уже в сентябре
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С 1 сентября пенсионеры Сахалинской области будут получать ежемесячную добавку к пенсии в размере 1 тысячи рублей. Решение о дополнительных выплатах пожилым жителям принял врио губернатора региона Валерий Лимаренко. Первые выплаты сахалинцы и курильчане получат уже в сентябре. По словам главы Сахалина, материальная поддержка распространяется на всех пенсионеров области - 161 тысячу человек.

– Было бы справедливо, если бы повышение пенсии коснулось всех пенсионеров. У нас в регионе их 161 тысяча. Тем более, что в следующем году важный юбилей – 75-летие окончания Великой Отечественной войны. А закончилась она здесь, на Дальнем Востоке, в сентябре, - рассказал Валерий Лимаренко во время встречи с активом общественно-политического движения «Сахалинская гвардия». - Поэтому в преддверии юбилея в честь этой памятной даты считаю важным ввести в качестве новой меры поддержки ежемесячную доплату к пенсии для всех жителей, вышедших на пенсию по возрасту. Это будет справедливо, люди это заслужили.

Ранее в регионе был повышен размер минимальной пенсии: 30 августа Валерий Лимаренко подписал соответствующее постановление, увеличивающее ее размер с 12 333 до 15 000 рублей. Благодаря этой мере пенсии сахалинцев и курильчан стали выше среднедушевого прожиточного минимума в области. Увеличенные пенсии жители островов получат уже в сентябре. Кроме того, сахалинские пенсионеры, проработавшие от 35 до 40 лет, получают от региональных властей еще одну дотацию - ежеквартальную выплату в размере 3 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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