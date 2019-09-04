В ООН сообщили о тысяче убитых в Илдибе за четыре месяца

СЕГОДНЯ 14:46 2019-09-04T14:46:27+03:00

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Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет привела ужасающую статистику. По данным организации с 20 апреля по 29 августа в сирийском Идлибе погибло более тысячи мирных жителей.

Все они не были причастны ко вооруженным столкновениям и стали жертвами борьбы с боевиками.

Все жертвы были обнаружены в Идлибе и окрестностях. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека смогло проверить, что погибли 1089 гражданских лиц. Они были убиты сторонами конфликта.

Среди погибших значатся взрослые и дети: 213 женщин, 572 мужчины и 304 ребенка.

Бачелет назвала данные цифры «ужасными, постыдными и глубоко трагичными», сообщает RT

ИСТОЧНИК KP.RU