2019-09-04T14:46:27+03:00
Политика

В ООН сообщили о тысяче убитых в Илдибе за четыре месяца

Среди погибших 304 ребенка
Елена АКИМОВА
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В ООН назвали число жертв в сирийском ИдлибеВ ООН назвали число жертв в сирийском ИдлибеФото: REUTERS
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Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет привела ужасающую статистику. По данным организации с 20 апреля по 29 августа в сирийском Идлибе погибло более тысячи мирных жителей.

Все они не были причастны ко вооруженным столкновениям и стали жертвами борьбы с боевиками.

Все жертвы были обнаружены в Идлибе и окрестностях. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека смогло проверить, что погибли 1089 гражданских лиц. Они были убиты сторонами конфликта.

Среди погибших значатся взрослые и дети: 213 женщин, 572 мужчины и 304 ребенка.

Бачелет назвала данные цифры «ужасными, постыдными и глубоко трагичными», сообщает RT

ИСТОЧНИК KP.RU

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