2019-09-04T14:48:49+03:00
Общество

Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Нину Ургант

Поздравительные телеграммы от президента и премьер-министра актриса получила в день своего 90-летия
Юлия САЛЬНИКОВА
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Актриса отметит юбилей в кругу семьиАктриса отметит юбилей в кругу семьиФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Президент Владимир Путин пожелал актрисе Нине Ургант «здоровья и бодрости духа». 4 сентября ей исполнилось 90 лет. В честь юбилея актриса получила сразу две поздравительных телеграммы – от президента и от премьер министра.

- Большой и щедрый талант, несравненное актерское мастерство и безграничная преданность избранному делу снискали вам высочайшее профессиональное признание и непреходящую, искреннюю любовь зрителей, - сказано в поздравлении от Владимира Путина.

Президент подчеркнул, что фильмы и спектакли с участием Ургант стали классикой. Дмитрий Медведев вспомнил участие актрисы в картине "Белорусский вокзал", где Нина Ургант «правдиво рассказала о том, что пришлось пережить военному поколению».

Корреспонденты kp.ru узнали, что отмечать 90-летний юбилей актриса будет в кругу семьи, с родными и близкими. Гостей в этот день она приглашать не планировала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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