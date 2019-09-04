2019-09-04T15:19:31+03:00
Общество

Электронную систему tax free начнут тестировать в аэропортах Москвы с 1 октября

За полтора года работы пилотного проекта в Санкт-Петербурге иностранцы оформили более 70 тысяч чеков с возвратом средств
Людмила КАЮМОВА
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1 октября 2019 года в московских аэропорта начинатся тестирование системы tax free1 октября 2019 года в московских аэропорта начинатся тестирование системы tax freeФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России начинается тестирование системы tax free, заявил глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин. Процесс будет проходить в несколько этапов, первый из которых стартует 1 октября 2019 года в московских аэропортах.

В 2020 году планируется запустить в работу электронный документооборот между таможней, налоговой и магазинами, работающими в системе tax free. Постепенно этот проект заработает на всей территории России, без каких-либо ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на Булавина.

Он более подробно рассказал о механизме этой системы. Иностранному туристу после совершения покупки будет выдаваться чек со штрих-кодом, а информация о нем направится в электронную таможенную систему. Этот код отсканируют на таможне, когда иностранец будет покидать Россию, и проставят отметки, что товар вывезен с территории Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Затем эта информация будет передана в налоговые органы и в магазин, где была совершена покупку.

За всё время работы системы tax free в пилотном режиме в Санкт-Петербурге иностранные туристы оформили более 70 тысяч чеков. В 2019 году иностранцы потратили свыше 1,8 миллиардов на покупки с возможностью возврата налога. Чаще всего (70%) возврат денег оформляли китайские туристы.

Ранее сайт kp.ru рассказывал об успешном запуске пилотного проекта в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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