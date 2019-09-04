2019-09-04T15:26:54+03:00
Общество

Мэр Тбилиси назван неприемлемыми заявления об отказе от российских туристов

Каха Каладзе поспорил с политиками, считающими иначе
Юлия САЛЬНИКОВА
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Рейсы в Грузию из России отменили с 8 июляРейсы в Грузию из России отменили с 8 июляФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Мэр Тбилиси Каха Каладзе высказался о необходимости обеспечить российским туристам безопасный отдых в Грузии. Некоторые из коллег политика делали накануне заявления, что туристы из России Грузии не нужны.

- Отношение вроде того, что нам не нужны российские туристы, является категорически неприемлемым. К счастью, эту мысль озвучивают только в узких политических кругах, - цитирует слова Каладзе ТАСС.

Политик сообщил, что в Грузии ждут туристов из всех стран. От потока туристов зависит экономика города и страны. Ранее стало известно, что из-за отсутствия российских туристов экономика страны потеряла на 60 миллионов долларов. С 8 июля после вступления в силу указа Президента РФ Владимира Путина, запрещающего российским авиакомпаниям возить граждан в Грузию, прекратилось прямое авиасообщение между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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