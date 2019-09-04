СЕГОДНЯ 15:28 2019-09-04T16:08:33+03:00

Совфед РФ прокомментировал заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой войне Фото: ТАСС

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Совет Федерации РФ оценил заявление болгарского МИД о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы.

Ведомство Болгарии призвало Россию не поддерживать «сомнительный исторический тезис» о том, что война СССР против гитлеровской Германии была освобождением Европы.

При этом сенатор Владимир Джабаров призвал помнить, что мир Европе принес именно Советский Союз.

- Я надеюсь, что президент Болгарии скажет, что это недопустимо… А обвинять Россию в том, что она принесла, как они говорят «оккупационный режим», — это аморально, - добавил Джабаров, пишет RT.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что МИД Болгарии призвал Россию не считать борьбу Советской Армии с нацизмом освобождением Европы. Российское посольство в Софии выразило удивление такой позицией болгарского министерства. В РФ заявили, что будущая выставка «направлена исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ».

ИСТОЧНИК KP.RU