2019-09-04T16:06:26+03:00
Политика

Утром твитты, вечером – кризис: Брокеры вычисли взаимосвязь между количеством постов Трампа и Фондовым рынком

В дни когда Президент особенно увлекается блогерством, ценные бумаги резко падают в цене
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дней, когда Трамп публикует всего лишь пять твитов, всего 20 процентов от общего числаДней, когда Трамп публикует всего лишь пять твитов, всего 20 процентов от общего числаФото: REUTERS
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Брокеры из Центрального Банка Америки посчитали количество твитов президента США и сравнили с показателями Фондового рынка. Оказалось, чем больше сообщений Дональд Трамп размещает на своей странице, тем чаще брокеры хватаются за сердце, потому что рынок ценных бумаг стремительно падает в такие дни.

Отчет подготовила главный стратег-брокер по акциям Банка Америки Савита Субраманян. Она с коллегами проследила за твитером главы государства, начиная с постов 2016 года.

-В более чем 35 твитами Трампа мы видели отрицательную доходность (-9 пунктов.), тогда как дни с менее чем 5 твитами была наоборот положительная доходность (+ 5 пунктов) - статистически это значимо, - цитирует доклад брокера CNBC. - Другими словами, когда Трамп пишет в Твиттере больше, чем обычно, фондовый рынок имеет тенденцию немного падать в среднем.

Причем дней, когда Дональд Трамп был не многословен и оставлял на странице всего по пять сообщений в день, всего 20 процентов. Специалисты Банка объясняют, что сообщения главы государства влияют на торговые переговоры, налоговую политику и отношение со странами.

- Хотя активный Трамп в Твиттере может подорвать рынки неожиданными заявлениями о торговле в Китае или Федеральном резерве, он все же был хорош для фондового рынка в целом. Индекс Доу Джонса вырос на 42 процента после президентских выборов 2016 года и на 31 процентов после его инаугурации, - сообщают исследователи.

Глава Белого дома часто использует твиттер для выяснения отношения с кем-то из чиновников. Например, несколько раз от Трампа доставалось мэру Лондона. Садика Хана президент называл «неудачником», но главу государства поймали на ошибке в написании имени и фамилии чиновника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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