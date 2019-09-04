2019-09-04T16:23:05+03:00
Экономика

Владимир Жириновский: Налоговая система ограничивает развитие экономики России

Лидер ЛДПР предлагает дать бизнесу сначала дать возможность продать товар, а потом заплатить государству
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Для активно развития отечественной экономики в стране необходимо изменить налоговую систему, убежден лидер ЛДПР Владимир Жириновский. На встрече с избирателями политик обратил внимание на те меры, которые активно продвигала его партия. И высказал с высоты своего опыта мнение о том, почему нынешняя властная система не готова на смелые шаги.

«Мы предлагали ограничить вывоз валюты за рубеж – не проходит. Ограничить торговую наценку – не проходит. Национализировать торговые сети – не проходит», - отметил Владимир Жириновский.

Политик убежден, что стране требуется другая налоговая система. Бизнес развивается вопреки тем фискальным правилам игры, которые сложились на сегодня.

«Гайдар ввел НДС (налог на добавленную стоимость — ред. «КП») – его вводят в тех страна, где изобилие товаров, где надо ограничить выпуск продукции. Зачем? Гораздо логичнее, если предприятие выпустить товар, продаст и только тогда заплатит налог».

Владимир Жириновским считает именно налоговую систему виновной в том, что российские рыбаки сдают рыбу где угодно — в Норвегии, Японии, Корее, но не в России:

«Поймал рыбу, входишь в русский порт – плати налог. Он еще не продал – с чего он будет платить?! За границей он продал – с выручки заплатит налог. Кто это делал – это враг делал!»

Политик обратил внимание, что законы в сфере добычи и переработке рыбы начали понемногу меняться только тогда, когда «уже совсем стало стыдно, что рыбы нет».

«У нас столько морей, столько вылавливаем – а наши люди ее не имеют, - возмущается Владимир Жириновский. - Даже в Москве – где магазины «Океан»? Нет! Где живая рыба – особенно и нет ее».

Лидер ЛДПР обратил внимание, что в партия пытается принимать новые законы в Госдуме. Но изменить систему мешает фактически однопартийная система в стране.

«Как и при советской власти, - резюмирует политик. - Они, дураки, хвалят советскую власть – да мы не против, много было хорошего. Но почему развития не было? Монополия КПСС, куда принимали подхалимов и молчунов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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