Безруков предложил «брать мзду» за проказ зарубежных фильмов в России

СЕГОДНЯ 17:05 2019-09-04T17:07:43+03:00

Народный артист считает, что политику нужно менять для фильмов, которые показывают в кино и по телевизору

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Сергей Безруков предложил обложить зарубежные фильмы сбором. Сколько прокатчики должны заплатить за показ импортной картины на территории России, народный артист РФ не уточняет. Об этом он заявил на пресс-конференции 4 сентября. Его слова цитирует ТАСС:

- Господа, мы на своей территории, мы в России договариваемся, чтобы подвигали западную премьеру, уговариваем. Как можем подвигаем, но ситуация до сих пор не решена. Если бы, допустим, проблема была решена в плане мзды. Вот если начать брать мзду, я серьезно, за прокат на нашем рынке.

Актер привел примеры «помощи» оточенным кинопроизводителям, когда министерство культуры «двигало» даты премьер, чтобы наши фильмы в выгодные даты выходили в прокат. Изменения, считает Безруков, нужно вводить не только в киносфере. На телевидении тоже мало российского кино для взрослых и детей. Обратить на это внимание центральные каналы актер попросил через представителей СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU