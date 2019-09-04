Безруков предложил «брать мзду» за проказ зарубежных фильмов в России
Сергей Безруков предложил обложить зарубежные фильмы сбором. Сколько прокатчики должны заплатить за показ импортной картины на территории России, народный артист РФ не уточняет. Об этом он заявил на пресс-конференции 4 сентября. Его слова цитирует ТАСС:
- Господа, мы на своей территории, мы в России договариваемся, чтобы подвигали западную премьеру, уговариваем. Как можем подвигаем, но ситуация до сих пор не решена. Если бы, допустим, проблема была решена в плане мзды. Вот если начать брать мзду, я серьезно, за прокат на нашем рынке.
Актер привел примеры «помощи» оточенным кинопроизводителям, когда министерство культуры «двигало» даты премьер, чтобы наши фильмы в выгодные даты выходили в прокат. Изменения, считает Безруков, нужно вводить не только в киносфере. На телевидении тоже мало российского кино для взрослых и детей. Обратить на это внимание центральные каналы актер попросил через представителей СМИ.
ИСТОЧНИК KP.RU