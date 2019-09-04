Глава Генштаба ВС РФ обсудил с американским коллегой по телефону сирийский вопрос

СЕГОДНЯ 17:08 2019-09-04T17:59:30+03:00

Речь шла о предотвращения инцидентов при проведении операций по борьбе с террористами

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Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с американским коллегой Джозефом Данфордом.

Они обсудили ситуацию в Сирии с точки зрения предотвращения инцидентов при проведении операций по борьбе с террористами пишет "РИА-Новости".

- Четвертого сентября состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефом Данфордом, - сказано в официальном сообщении Минобороны РФ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в августе этого года США пообещали Турции вывести свои войска с севера Сирии. Анкара планирует провести новую военную операцию в этом регионе. По словам министра иностранных дел республики, сейчас Анкара прорабатывает дальнейшие шаги, которые будет необходимо реализовать после вывода американских сил.

ИСТОЧНИК KP.RU