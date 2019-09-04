Губернатор Тюменской области Александр Моор дал старт новому производству

СЕГОДНЯ 17:38 2019-09-04T17:38:37+03:00

В индустриальном парке «Боровский» будут выпускать оборудование для добычи нефти и газа

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В Тюменской области запущено новое производство: в индустриальном парке «Боровский» открыли производственный комплекс ООО «НПО «СибБурМаш». На предприятии будут выпускать нефтегазопромысловое оборудование для заканчивания скважин. В числе его заказчиков - крупнейшие добывающие компании России: «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Славнефть», «РН-Самотлорнефтегаз», «РН-Юганскнефтегаз».

Строительство комплекса продолжалось два года, инвестиции в проект составили 135 млн рублей. На предприятии создано 50 новых рабочих мест.

Старт новому производству дал глава Тюменской области Александр Моор: по словам губернатора, открытие каждого нового предприятия вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие региона.

- Это уже третье новое предприятие в индустриальном парке «Боровский», - рассказал Александр Моор. - Сегодня мы видим результат труда большого количества людей, которые с нуля организовали и запустили производство, создали новые рабочие места.

Руководитель группы компаний «СибБурМаш» Булат Хайруллин поблагодарил региональные власти за поддержку: правительство Тюменской области оказывает всестороннее содействие инвесторам, в том числе резидентам индустриальных парков. Эти меры эффективны как с точки зрения развития бизнеса, так и в плане возврата вложенных государством средств.

- За истекшие два года мы приобрели по программе лизинга 7 лазерных станков, получив государственную поддержку в размере 46 млн рублей, это около 40%. Причем за это время мы нарастили налоговые отчисления в региональный бюджет на 92 млн руб., то есть ровно в два раза больше той поддержки, что мы получили от правительства области, - подчеркнул Булат Хайруллин.

ИСТОЧНИК KP.RU