2019-09-04T19:41:44+03:00
Общество

Следствие закончило расследование дела американца Уилана

Мужчина пробудет в СИЗО минимум до 29 октября
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Следствие закончило расследование дела американца УиланаСледствие закончило расследование дела американца УиланаФото: СОЦСЕТИ
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По последним данным, следствие завершило расследование дела американца Пола Уилана.Ему вменяется шпионаж.

Уилан пробудет в СИЗО минимум до 29 октября текущего года.

- Расследование завершено. Мы приступили к исследованию материалов уголовного дела, - прокомментировал адвокат американца, Владимир Жеребенков.

По его мнению, скорость ознакомления с делом будет зависеть от работы переводчика, пишет "РИА-Новости".

Напомним, о задержании Пола Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции. Полу Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии.

Некоторые СМИ писали о том, что Уилан, находясь в гостинице "Метрополь" в конце декабря прошлого года, в своем номере принимал российского осведомителя, вручившего ему списки секретных агентов, а также сведения о Гостайне.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае этого года стало известно о том, что суд продлил арест обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана. Американец был задержан 28 декабря 2018 года в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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