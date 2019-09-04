2019-09-04T19:12:22+03:00
В мире

В США впервые ввели полный запрет на использование электронных сигарет

Данное решение было обосновано участившимися случаями легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В американском штате Мичиган впервые ввели полный запрет на продажу вейпов - электронных сигарет с ароматизированными добавками.

Местные власти обосновали данное решение участившимися случаями легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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