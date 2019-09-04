В США впервые ввели полный запрет на использование электронных сигарет
Данное решение было обосновано участившимися случаями легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга
Изменить размер текста:
В американском штате Мичиган впервые ввели полный запрет на продажу вейпов - электронных сигарет с ароматизированными добавками.
Местные власти обосновали данное решение участившимися случаями легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU