Киев выступил за возвращение наблюдателей из России в Донбасс
В правительстве Украины заявили, что этот двухсторонний украинско-российский механизм «целесообразно возобновить»
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Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы заявила о том, что Киев выступил за возвращение российских наблюдателей в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.
Власти Украины подчеркнули, что этот двухсторонний украинско-российский механизм «целесообразно возобновить».
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ИСТОЧНИК KP.RU