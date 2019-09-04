2019-09-04T21:10:41+03:00
В мире

Посольства США в России объявили о новых местах проведения визовых собеседований

Штаты приняли соответствующее решение из-за важности двусторонних отношений с Россией
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Американские представительства в Москве и генконсульства США в Екатеринбурге и Владивостоке объявляют об открытии новых пунктов собеседования для получения деловых и туристических виз до середины января следующего года.

Сообщается, что Штаты приняли такое решение из-за важности двусторонних отношений с Россией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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