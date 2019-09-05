Захарова назвала памятные мероприятия в Польше «колоссальным информационным фейком»

СЕГОДНЯ 07:20 2019-09-05T07:55:05+03:00

80-ю годовщину начала Второй мировой войны в Варшаве использовали для критики СССР и современной России, считает официальный представитель МИД РФ

Изменить размер текста: A A

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала прошедшие в столице Польши мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны ««колоссальным информационным фейком», подготовленным «в недрах НАТО».

«Пару дней назад мы видели переходящий какие-либо рамки дозволенного колоссальный информационный фейк с мероприятий в Варшаве, которые были заявлены как посвященные началу Второй мировой войны, а вылились в классическую кампанию по переписыванию истории и по дезинформации», - сказала она, выступая на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) «СМИ как мягкая сила мировой экономики».

Дипломат отметила, что были «робкие попытки» СМИ «задать вопрос, что же мы наблюдаем», но они «потонули в общем крике и шуме того, что там происходило».

«Это была классическая кампания по заданным стандартам, заранее разработанным в недрах НАТО учебным планам», - приводит ее слова ТАСС..

Напомним, как писал сайт kp.ru, польские власти не пригласили президента России на мероприятия в честь юбилейной годовщины начала Второй мировой войны, объяснив это тем, что наша страна не является членом Евросоюза и «Восточного партнерства».

А позже от поездки на «праздник» в Варшаву по разным причинам отказались президенты США и Белоруссии, а также экс-премьер Польши – глава Европейского совета Дональд Туск.

К слову, во время этих мероприятий польский министр обороны Мариуш Блащак сделал неожиданное заявление: он обвинил Россию в том, что Варшава так и не получила репарации за ущерб, нанесенный стране нацистской Германией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лукашенко передал Польше привет от всей Красной Армии

Президент Белоруссии отказался от поездки в Варшаву на юбилей начала Второй мировой войны (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU