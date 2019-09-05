Россиянки назвали критерии привлекательного мужчины

СЕГОДНЯ 08:29 2019-09-05T09:01:27+03:00

При этом большинство представителей мужского пола признались, что никогда не носили длинную бороду

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Около 69% россиянок считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин, а 22% женщинам нравятся представители мужского пола с легкой щетиной.

При этом большинство российских мужчин (93%) признались, что никогда не носили длинную бороду. Такие данные опроса опубликовал накануне ВЦИОМ.

Около 11% женщин предпочитают мужчин с короткой бородой, еще 9% любят представителей мужского пола с усами, а для 7% это не имеет никакого значения.

Российский мужчины (89%) отмечают, что никогда не отпускали бакенбарды, 76% - короткую бороду, а 71% - усы. По словам 27% опрошенных мужчин на данный момент они носят легкую щетину, 14% - отрастили усы, 10% - короткую бороду и всего 5% - бакенбарды.

Те мужчины, которые носят короткую или длинную бороду заявили, что решили ее отрастить из-за банальной лени (35%) и по привычке (30%). Мужчины отмечали желание выглядеть привлекательнее (16%), старше или солиднее (10%) с бородой. Ухаживают за ней представители мужского пола в основном самостоятельно, не обращаясь к специалистам (91%). И лишь 8% ходят к парикмахеру или в барбершоп.

Опрос был проведен среди 1,6 тысяч респондентов из разных городов России методом телефонного интервью.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что по данным опроса ВЦИОМ, почти половина россиян никогда не играли в видеоигры. Около трети респондентов перестали тратить время на виртуальные развлечения.

ИСТОЧНИК KP.RU