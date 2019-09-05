Продукты с пометкой «эко» запретят продавать в пластиковых упаковках
В России могут запретить продавать органическую продукцию в пластиковых упаковках. По запрет попадет не только обычный пластик, но и новейшие разработки – упаковочные материалы созданные из наноматериалов и наночастиц.
Предложение от Национального органического союза уже поступило в техкомитет Росстандарта. Авторы инициативы объясняют, что безвредность наночастиц пока не подтверждена, поэтому подобная пленка может повлиять на чистоту продукции и здоровье потребителя.
— Речь идет о пищевой пленке с наночастицами, например, серебра, аморфного диоксида кремния или диоксида титана. Выделяемые частицы могут влиять на продукцию, - комментирует «Известиям» исполнительный директор организации Олег Мироненко.
С такой позицией согласны в Международной федерации движений экологического сельского хозяйства. Изменения в ГОСТе позволят привести российскую продукцию к мировым стандартам, а значит, у производителей появится возможность выходить на экспорт.
С 2016 года в странах-участницах ЕАЭС действует межгосударственный стандарт на органику, данный продукты разрешено заворачивать только в экологически чистые материалы. Как правило для подобных целей применяется кукурузная бумага, а вот упаковки на основе полиэтилена, полипропилена и других поликарбонатов запрещены
ИСТОЧНИК KP.RU