2019-09-05T10:41:15+03:00
Общество

Продукты с пометкой «эко» запретят продавать в пластиковых упаковках

Под ограничение попадает и современный пластик, созданный из наноматериалов
Елена АКИМОВА
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Экологически чистые продукты запретят упаковывать в пластикЭкологически чистые продукты запретят упаковывать в пластикФото: Евгения ГУСЕВА
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В России могут запретить продавать органическую продукцию в пластиковых упаковках. По запрет попадет не только обычный пластик, но и новейшие разработки – упаковочные материалы созданные из наноматериалов и наночастиц.

Предложение от Национального органического союза уже поступило в техкомитет Росстандарта. Авторы инициативы объясняют, что безвредность наночастиц пока не подтверждена, поэтому подобная пленка может повлиять на чистоту продукции и здоровье потребителя.

— Речь идет о пищевой пленке с наночастицами, например, серебра, аморфного диоксида кремния или диоксида титана. Выделяемые частицы могут влиять на продукцию, - комментирует «Известиям» исполнительный директор организации Олег Мироненко.

С такой позицией согласны в Международной федерации движений экологического сельского хозяйства. Изменения в ГОСТе позволят привести российскую продукцию к мировым стандартам, а значит, у производителей появится возможность выходить на экспорт.

С 2016 года в странах-участницах ЕАЭС действует межгосударственный стандарт на органику, данный продукты разрешено заворачивать только в экологически чистые материалы. Как правило для подобных целей применяется кукурузная бумага, а вот упаковки на основе полиэтилена, полипропилена и других поликарбонатов запрещены

ИСТОЧНИК KP.RU

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