2019-09-05T10:46:17+03:00
Общество

"Заморозки и мокрый снег": В Гидрометцентре предупредили россиян о неблагоприятной погоде в начале сентября

Понижение температуры до минус двух-трех градусов ожидает жителей Бурятии, Иркутской, Оренбургской, Кировской областей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что в ряд российских регионов в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом.

По словам специалиста, температур до минус двух-трех градусов в ближайшее время ожидает жителей Бурятии, Иркутской, оренбургской, Кировской, Томской областей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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