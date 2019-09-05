"Заморозки и мокрый снег": В Гидрометцентре предупредили россиян о неблагоприятной погоде в начале сентября
Понижение температуры до минус двух-трех градусов ожидает жителей Бурятии, Иркутской, Оренбургской, Кировской областей
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Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что в ряд российских регионов в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом.
По словам специалиста, температур до минус двух-трех градусов в ближайшее время ожидает жителей Бурятии, Иркутской, оренбургской, Кировской, Томской областей.
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ИСТОЧНИК KP.RU