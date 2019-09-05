2019-09-05T11:23:14+03:00
Общество

Главный санитарный врач России объяснила, как будут ли ограничивать телефоны в школах

2019-20190 учебный год станет тестовым и по его итогам появятся общие рекомендации [видео]
Елена АКИМОВА
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Школьникам могут запретить пользоваться мобильными телефонамиШкольникам могут запретить пользоваться мобильными телефонамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Опрос использования в школах мобильных телефонов стоит очень остро. Родители и педагоги, депутаты и чиновники никак не могут прийти к единому мнению: запретить или нет сотовые в школах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уверена, что повышенное внимание, которое уделяется данному вопросу – это совершенно справедливо. От данного фактора зависит не только здоровье, но и успеваемость детей.

Рабочая группа, в которую вошли представители разных сфер, пришла к выводу, что в стране должны существовать методические рекомендации, где прописаны правила использования телефонов.

- При этом пока не увидели необходимости запрета. В течении года школы сами примут решение руководствоваться или нет данными рекомендациями. Роспотребнадзор изучит результаты в части здоровья, Рособрнадзор — в части успеваемости в школах, где используются и не используются телефоны, - комментирует «Известиям» Анна Попова.

На основе опыта 2019-2020 учебного года будет принято решение по данному вопросу.

Свой вклад в решение данной ситуации внесли исследователи, которые в течении 14 лет выясняли как телефоны влияют на пользователя. Итог - мобильные опасны для детей.Оказалось, что ученики младших классов могут разговаривать по мобильному максимум две минуты в день, если больше — страдает здоровье. Все дело в излучении, сообщает Пятый канал.

Исследование о вреде мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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