Главный санитарный врач России объяснила, как будут ли ограничивать телефоны в школах
Опрос использования в школах мобильных телефонов стоит очень остро. Родители и педагоги, депутаты и чиновники никак не могут прийти к единому мнению: запретить или нет сотовые в школах.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова уверена, что повышенное внимание, которое уделяется данному вопросу – это совершенно справедливо. От данного фактора зависит не только здоровье, но и успеваемость детей.
Рабочая группа, в которую вошли представители разных сфер, пришла к выводу, что в стране должны существовать методические рекомендации, где прописаны правила использования телефонов.
- При этом пока не увидели необходимости запрета. В течении года школы сами примут решение руководствоваться или нет данными рекомендациями. Роспотребнадзор изучит результаты в части здоровья, Рособрнадзор — в части успеваемости в школах, где используются и не используются телефоны, - комментирует «Известиям» Анна Попова.
На основе опыта 2019-2020 учебного года будет принято решение по данному вопросу.
Свой вклад в решение данной ситуации внесли исследователи, которые в течении 14 лет выясняли как телефоны влияют на пользователя. Итог - мобильные опасны для детей.Оказалось, что ученики младших классов могут разговаривать по мобильному максимум две минуты в день, если больше — страдает здоровье. Все дело в излучении, сообщает Пятый канал.
Исследование о вреде мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU