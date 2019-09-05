СЕГОДНЯ 11:20 2019-09-05T11:20:13+03:00

Токио сделает представление Москве после открытия рыбзавода на Шикотане Фото: Иван МАКЕЕВ

Генсек японского правительства заявил, что Япония не намерена менять свою «юридическую позицию»

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Токио сделает представление Москве после открытия рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан. Соответствующие заявление сделал генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, подчеркнув, что «юридическая позиция» страны не изменилась.

«Мы будем действовать соответствующим образом, включая представление российской стороне», — передают РИА Новости ответ генсекретаря японского кабмина на вопрос о том, как будет действовать Токио после открытия рыбзавода.

Суга отметил, что Япония будет и дальше «упорно вести переговоры с Россией для решения проблемы северных территорий и подписания мирного договора».

Напомним, Токио претендует на несколько островов Курильской гряды (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, что на Восточном экономическом форуме планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным проблему мирного договора и двусторонних отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU