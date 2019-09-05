Ракитич может покинуть "Барселону" зимой

СЕГОДНЯ 11:52 2019-09-05T11:52:00+03:00

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По информации итальянского издания, Иван Ракитич выразил желание покинуть «Барселону» в ближайшее время, так как почувствовал, что клубу он не нужен так, как был в прошлом сезоне.

Хорватский хавбек возмущен тем фактом, что «Барселона» включала его в сделку с «ПСЖ» по обмену на Неймара, и, даже после того, как трансфер бразильца сорвался, Ракитич не получил место в основе.

В гостевом матче 3-го тура Ла Лиги, где «Барселона» приезжала к поднявшейся из 2 дивизиона «Осасуне» (2:2), Ракитич остался на скамейке запасных все игровое время. Это стало для футболиста рубиконом, после которого он вспомнил об интересе к себе со стороны туринского «Ювентуса».

По информации Mundo Deportivo, Ракитич связался со своими агентами сразу же после игры и поручил им выяснить, все еще ли он интересен «Ювентусу».

Переход хорвата в чемпионат Италии мог состояться в летнее трансферное окно, но «Барселона» и «Ювентус» не смогли достичь консенсуса по поводу стоимости игрока. Испанские СМИ предполагают, что клубы возобновят переговоры по Ракитичу зимой.

Контракт хорватского хавбека с каталонским клубом рассчитан до 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU