2019-09-05T11:39:43+03:00
Политика

«Подвижек нет»: адвокат рассказал об обмене удерживаемых лиц между Москвой и Киевом

Зеленский до сих пор не подписал указ о помиловании
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Подвижек нет»: адвокат рассказал об обмене удерживаемых лиц между Москвой и Киевом«Подвижек нет»: адвокат рассказал об обмене удерживаемых лиц между Москвой и КиевомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Подвижек в вопросе обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом пока нет из-за отсутствия указа о помиловании, который должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующие заявление сделал адвокат удерживаемых россиян Валентин Рыбин.

«Подвижек нет», - сказал он.

Напомним, Рыбин уже ни раз сообщал об отсутствии указа о помиловании. По его словам, затягивание с подписанием данного документа связано с тем, что в офисе Зеленского есть люди, которые хотят обвалить рейтинг украинского лидера.

Адвокат также назвал «фейком» заявление о завершении юридического процесса. Однако президент незалежной заявил, что лично занимается вопросом освобождение удерживаемых лиц и результаты должны появиться «в ближайшие дни». В свою очередь, в Кремле отказались называть дату обмена из-за «чувствительности» темы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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