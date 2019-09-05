«Подвижек нет»: адвокат рассказал об обмене удерживаемых лиц между Москвой и Киевом
Подвижек в вопросе обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом пока нет из-за отсутствия указа о помиловании, который должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующие заявление сделал адвокат удерживаемых россиян Валентин Рыбин.
«Подвижек нет», - сказал он.
Напомним, Рыбин уже ни раз сообщал об отсутствии указа о помиловании. По его словам, затягивание с подписанием данного документа связано с тем, что в офисе Зеленского есть люди, которые хотят обвалить рейтинг украинского лидера.
Адвокат также назвал «фейком» заявление о завершении юридического процесса. Однако президент незалежной заявил, что лично занимается вопросом освобождение удерживаемых лиц и результаты должны появиться «в ближайшие дни». В свою очередь, в Кремле отказались называть дату обмена из-за «чувствительности» темы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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