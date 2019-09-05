Анна Попова: Россияне стали болеть гриппом в 200 раз меньше

СЕГОДНЯ 11:37 2019-09-05T11:37:29+03:00

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По словам главы Роспребнадзора Анны Поповой, с каждым годом объемы прививочной кампании против гриппа увеличиваются.

- Если еще 5-6 лет назад привитых россиян был не больше трети от общего числа населения, то в прошлом году количество вакцинированных выросло до 49%, - отметила главный санитарный врач страны. - В этом году из федерального бюджета выделены средства для приобретения вакцины для 45% населения РФ, включая взрослых и детей.

Кроме того, вакцины закупаются за счет субъектов РФ, муниципалитетов и, самое главное, за счет работодателей, которые всё активнее приобретают вакцину для своих работников.

Федеральный бюджет спонсирует закупки отечественной вакцины, которая прекрасно себя зарекомендовала, но каждый желающий может приобрести и импортную вакцину.

- За 23 года, после начала прививочных кампаний против гриппа в России в 1993 году, регистрируемая заболеваемость гриппом сократилась почти в 200 раз. В этом году россиян будут прививать новой четырехвалентной вакциной, которая содержит все четыре штамма гриппа, которые обычно циркулируют на территории страны, - комментирует "Известиям" Анна Попова.

Это вирус гриппа A — так называемый свиной пандемический грипп H1N1, один вирус гриппа A H3N2 — наш обычный сезонный и два вируса гриппа B. В вакцине достаточно высокое количество антигена, что позволяет создать иммунную защиту организма против всех четырех штаммов.

- Это превосходный результат работы наших ученых и производственников. В нынешнем году эта вакцина будет закупаться за счет федерального бюджета и использоваться для вакцинации, - добавила глава Роспотребнадзора .

Кстати, в некоторых регионах сделать прививки можно в центрах госуслуг или у станций общественного транспорта. При желании можно уколоться и в обычной поликлинике. Рассказываем, где и как сделать бесплатную прививку от гриппа в Москве осенью 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU