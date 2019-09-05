В Госдуме напомнили Грефу, что в Россия уже на пути к тому, чтобы «убить» экзамены в школах

СЕГОДНЯ 11:56 2019-09-05T11:56:42+03:00

В Госдуме уверены, что со временем можно будет отказаться от школьных экзаменов Фото: Роман ЗЛОБИН

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Глава Сбербанка Герман Греф имеет личную цель – «убить экзамены» в школах, так как дети привыкают к системе оценивания и выходят из учебных заведений «инвалидами». Если такого человека не оценивать, то он ни на что не способен.

В Госдуме прокомментировали слова руководителя и напомнили банкиру, что Россия уже встала на путь отказа от классических экзаменов.

Появление госэкзамена поспособствовало отказу от испытаний при поступлении в вузы.

- Теперь там сидят бухгалтерские комиссии, которые складывают суммы баллов и зачисляют абитуриентов. Есть некая накопительная система баллов, когда детей оценивают не только по знаниям, но и по психологическим и другим критериям. Ее внедряют уже в детских садах. Ест дошкольный образовательный стандарт – это набор различных показателей, которым успешный учащийся должен отвечать, - комментирует ФАН первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Парламентарий отметил, что пока система образования в нашей стране далека от идеала, но Россия на верном пути.

- Если в будущем внедрят накопительную ведомость, то ребенок будет получать комплексную оценку его способностей и знаний с самого детского сада. В этом случае выпуск из школы можно будет не увязывать со сдачей экзаменов, - резюмирует Онищенко.

ИСТОЧНИК KP.RU