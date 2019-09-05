В Госдуме напомнили Грефу, что в Россия уже на пути к тому, чтобы «убить» экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф имеет личную цель – «убить экзамены» в школах, так как дети привыкают к системе оценивания и выходят из учебных заведений «инвалидами». Если такого человека не оценивать, то он ни на что не способен.
В Госдуме прокомментировали слова руководителя и напомнили банкиру, что Россия уже встала на путь отказа от классических экзаменов.
Появление госэкзамена поспособствовало отказу от испытаний при поступлении в вузы.
- Теперь там сидят бухгалтерские комиссии, которые складывают суммы баллов и зачисляют абитуриентов. Есть некая накопительная система баллов, когда детей оценивают не только по знаниям, но и по психологическим и другим критериям. Ее внедряют уже в детских садах. Ест дошкольный образовательный стандарт – это набор различных показателей, которым успешный учащийся должен отвечать, - комментирует ФАН первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
Парламентарий отметил, что пока система образования в нашей стране далека от идеала, но Россия на верном пути.
- Если в будущем внедрят накопительную ведомость, то ребенок будет получать комплексную оценку его способностей и знаний с самого детского сада. В этом случае выпуск из школы можно будет не увязывать со сдачей экзаменов, - резюмирует Онищенко.
ИСТОЧНИК KP.RU