"Умом Россию не понять": Абэ прочитал стихотворение Тютчева на ВЭФ

СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-05T12:00:45+03:00

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Японский премьер-министр, выступая на Восточной экономическом форуме, процитировал знаменитое стихотворение русского писателя Федора Тютчева и отметил, что в Дальнего Востока есть безграничные возможности.

- Стремительный поток, соединяющий Северный Ледовитый океан через Японское и Южно-Китайское моря с Индийским океаном. Будущее находится здесь, - подчеркнул политик.

После этого Абэ наизусть прочитал четверостишье Федора Тютчева, начинающееся со слов "умом Россию не понять, аршином общим не измерить". При этом японский политик предложил заменить слова "Россия" на "Япония", чтобы получилось "в Японию можно только верить".

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ИСТОЧНИК KP.RU