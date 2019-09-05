Путин предложил поощрять авиакомпании с недорогими билетами в ДФО

СЕГОДНЯ 12:17 2019-09-05T12:17:03+03:00

Российский лидер заявил, что такие компании могут получить преимущественный доступ к перевозкам по наиболее выгодным направлениям

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Авиакомпании, принявшие решение расширять свое присутствие на Дальнем Востоке, было бы правильно поощрять преимущественным доступом к перевозкам по наиболее выгодным направлениям. Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин, отметив, что приоритетом для таких авиаперевозчиков является доступность билетов.

«Думаю, было бы правильно, чтобы авиакомпании, которые готовы расширять свое присутствие на Дальнем Востоке, проводить ответственную и разумную ценовую политику, получили бы преимущественный доступ к перевозкам по другим, наиболее выгодным направлениям и маршрутам», - сказал российский лидер на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Отметим, ранее появилось сообщение от российских авиакомпаний о том, что по итогам 2019 года билеты подорожают на 9 -10%. Среди причин были названы рост цен на авиакеросин в 2018 году и избыточность мест в действующем флоте. Однако в ФАС заявили, что на данный момент нет оснований для роста цен на авиабилеты.

ИСТОЧНИК KP.RU