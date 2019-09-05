2019-09-05T13:29:01+03:00
Недвижимость

Регионы ДФО не испытывают сложностей с новой моделью финансирования жилья

Регионы Дальневосточного федерального округа не испытывают сложностей с новой моделью финансирования жилья. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» в рамках ВЭФ рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник
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В регионах ДФО сложностей с новой моделью финансирования жилья нетВ регионах ДФО сложностей с новой моделью финансирования жилья нетФото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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«В Дальневосточном федеральном округе есть надежные строительные компании, многие уже получили одобрение ведущих банков и строят по проектному финансированию. Мы видим, что в регионах ДФО сложностей с новой моделью финансирования жилья нет», - отметил Плутник.

Согласно данным единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф, в ДФО осуществляется долевое строительство 2,6 млн кв. м жилья по 280 разрешениям на строительство, что в два раза превышает объем ввода жилья: в 2018 году он составил 1,3 млн кв. м. Основные центры жилищного строительства: Владивосток, Хабаровск, Якутск. По информации Банка ДОМ.РФ, от застройщиков ДФО на рассмотрении в банке находится 15 обращений на проектное финансирование на общую сумму 12,4 млрд руб., площадь заявленных проектов составляет 0,35 млн кв. м. Одобрено две заявки в Приморском крае на 2 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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