2019-09-05T13:27:36+03:00
Недвижимость

70% строящегося жилья имеет доступ к финансированию

Согласно данным единой информационной системы жилищного строительства, порядка 70% строящегося на сегодняшний день жилья уже получили доступ к финансированию по новым правилам
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Меняются и застройщики, они научились по-другому готовить финансовые документы, работают с финансовыми консультантамиМеняются и застройщики, они научились по-другому готовить финансовые документы, работают с финансовыми консультантамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Это либо соответствие критериям, установленным Правительством РФ, либо использование счетов эскроу. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» в рамках ВЭФ рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

«Мы видим в единой системе, что порядка 70% из 118,5 млн кв. м жилья, которые сейчас строятся, уже получили доступ к финансированию по новым правилам. Это специальный акт Правительства РФ по определенным критериям готовности и степени продажи объектов и эскроу счета, по которым строится порядка 16 млн кв. м», - рассказал Плутник.

По словам Плутника, работа, проведенная Правительством РФ, позволила избежать сбоев, серьезных ограничений и остановок строительства в регионах, за прошедший период (с 1 июля) сложностей у девелоперов не возникло, банки также активно включились в работу.

«Видим, что сейчас лучше всех по новой модели работает Сбербанк, активно работает ВТБ, наш Банк ДОМ.РФ также представляет кредиты во всех регионах страны. И другие ком банки активизировали свою повестку по проектному финансированию. Меняются и застройщики, они научились по-другому готовить финансовые документы, работают с финансовыми консультантами», - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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