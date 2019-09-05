Названа самая безопасная страна для туристов

СЕГОДНЯ 12:25 2019-09-05T12:25:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Самой безопасной страной для туристов признали Финляндию. Уровень комфорта и безопасности разных государств оценили специалисты Всемирного экономического форума (WEF).

В тройке лидеров оказались еще Исландия и Оман. Также безопасными специалисты признали Швейцарию, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалию, Новую Зеландию, Катар, Эстонию, Японию, Австралию, Испанию и Норвегию. Россия в этом году улучшила свои позиции и заняла 98 строчку рейтинга, передает RT.

Самыми небезопасными и неблагоприятными для посещения туристами странами эксперты назвали Сальвадор, Нигерию, Йемен, Венесуэлу и Гондурас.

Рейтинг безопасных стран был составлен на основе данных о надежности полиции в том или ином государстве, о количестве терактов, уровне убийств и издержек от преступности и терроризма, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU