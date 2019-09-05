Путин: Переговоры по обмену с Украиной подходят к финалу

СЕГОДНЯ 12:35 2019-09-05T12:36:52+03:00

Путин: Обмен с Украиной будет масштабным. Переговоры подходят в финалу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский лидер отметил, что освобождение удерживаемых лиц было бы хорошим шагом к нормализации отношений двух стран

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Москва и Киев финализирует обмен удерживаемых лиц и вскоре все будет известно. Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин, отметив, что освобождение удерживаемых лиц будет масштабным

«Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе, и с официальными властями. Я думаю, в ближайшее время это станет известно», — сказал российский лидер на Восточном экономическом форуме.

Путин отметил, что обмен удерживаемых лиц был бы хорошим шагом к нормализации отношений межу Украиной и Россией.

Напомним, ранее в Кремле отказались называть дату обмена из-за «чувствительности» темы.

Как писал сайт kp.ru, за несколько часов до речи Путина адвокат удерживаемых в Киеве россиян Валентин Рыбин заявил, что подвижек в вопросе обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом пока нет из-за отсутствия указа о помиловании, который должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/730223" frameborder="0"></iframe> Путин об обмене с Украиной.

ИСТОЧНИК KP.RU