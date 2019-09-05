Путин: Переговоры по обмену с Украиной подходят к финалу
Москва и Киев финализирует обмен удерживаемых лиц и вскоре все будет известно. Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин, отметив, что освобождение удерживаемых лиц будет масштабным
«Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе, и с официальными властями. Я думаю, в ближайшее время это станет известно», — сказал российский лидер на Восточном экономическом форуме.
Путин отметил, что обмен удерживаемых лиц был бы хорошим шагом к нормализации отношений межу Украиной и Россией.
Напомним, ранее в Кремле отказались называть дату обмена из-за «чувствительности» темы.
Как писал сайт kp.ru, за несколько часов до речи Путина адвокат удерживаемых в Киеве россиян Валентин Рыбин заявил, что подвижек в вопросе обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом пока нет из-за отсутствия указа о помиловании, который должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.
Путин об обмене с Украиной.
ИСТОЧНИК KP.RU
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