2019-09-05T12:36:52+03:00
Политика

Путин: Переговоры по обмену с Украиной подходят к финалу

Российский лидер отметил, что освобождение удерживаемых лиц было бы хорошим шагом к нормализации отношений двух стран
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин: Обмен с Украиной будет масштабным. Переговоры подходят в финалуПутин: Обмен с Украиной будет масштабным. Переговоры подходят в финалуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Москва и Киев финализирует обмен удерживаемых лиц и вскоре все будет известно. Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин, отметив, что освобождение удерживаемых лиц будет масштабным

«Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе, и с официальными властями. Я думаю, в ближайшее время это станет известно», — сказал российский лидер на Восточном экономическом форуме.

Путин отметил, что обмен удерживаемых лиц был бы хорошим шагом к нормализации отношений межу Украиной и Россией.

Напомним, ранее в Кремле отказались называть дату обмена из-за «чувствительности» темы.

Как писал сайт kp.ru, за несколько часов до речи Путина адвокат удерживаемых в Киеве россиян Валентин Рыбин заявил, что подвижек в вопросе обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом пока нет из-за отсутствия указа о помиловании, который должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Путин об обмене с Украиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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