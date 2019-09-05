В WWF объяснили почему лето становится холодным

СЕГОДНЯ 12:36 2019-09-05T12:36:55+03:00

И как на это влияют лесные пожары

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Прошедшее лето стало аномальным для жителей многих стран. Например, на Украине оно признано самым жарким за последние 140 лет, а в Москве было по-осеннему прохладно.

Руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин объяснил, что такой перепад температур называется «раскачка». В будущем подобное только усилится, а средняя температура на Земле вырастет на 1--3 градуса.

- Будет большой разброс в разных уголках Земли: где-то очень холодно, в других — чрезвычайно тепло. Также прогнозируются «перекосы» по числу осадков: засухи-ливни. В Центральной России теплый период будет длиться дольше, холодный — сокращаться, будет раньше наступать весна и позже приходить зима, -делится специалист.

Только на первый взгляд такие изменения кажутся хорошими. Если северные районы будут радоваться, то в тропиках и субтропиках тем временем тоже станет жарче, что приведет к гибели многих людей.

- Виной таким перекосам парниковые газы – оксид углерода, метан и другие. Без них средняя температура на планете была бы – 19 градусов, а у нас +14. Они создают эффект пленки. В первую очередь негативно влияет сжигание ископаемого топлива, велика роль лесных пожаров. Сгоревшие остатки древесины разлагаются десятилетиями, выделяя оксид углерода, - комментирует Кокорин News.ru.

Ежегодн Россия выделяет в атмосферу 2,1 млрд тонн этого вещества, из них 300 млн исходят из источников лесных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU