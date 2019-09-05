Не панацея, но надо: «Трезвая Россия» - о запрете алкоголя до 21 года
Закон о повышении возраста продажи спиртного до 21 года уже разработан. Вокруг идут дебаты и многие ведомства выступают против такого ограничения, но, по словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, решение будет принято уже к концу 2019 года.
Руководитель Федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев уверен, что это правильный шаг. Лишние три года трезвости станут для нашей молодежи социальным бронежилетом.
- Это не панацея и она все проблемы не решит, но надо. С точки зрения воспитания государство не берет самоотвод. 75 процентов населения поддерживает инициативу и работа Минздрава в данном направлении заслуживает уважения, — сказал Хамзаев телеканалу «360».
Он так же подчеркнул, что часто в молодежной среде именно алкоголь становится катализатором многих бед: криминал, ДТП, травматизм, бытовые конфликты. Увеличение возраста, с которого можно будет покупать алкоголь до 21 года, даст положительные изменения.
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ИСТОЧНИК KP.RU