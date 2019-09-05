2019-09-05T12:54:17+03:00
В мире

Россия предложила Японии отменить визы

Это поможет увеличить туристические потоки двух стран
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Россия предложила Японии отказаться от визРоссия предложила Японии отказаться от визФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия предложила Японии полную отмену визового режима для туристов обеих стран. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин отметил, что наша страна рассчитывает на положительный ответ Токио.

«Я надеюсь, что наши японские коллеги рано или поздно согласятся с нашими предложениями по визам. Россия изначально предлагает безвизовый режим для российского и японского потоков», - об этом заявил глава Минэкономразвития во время переговоров с главой японского МИД Таро Коно.

По мнению Орешкина, установление безвизового режима способствовало бы выполнению задач по увеличению числа гуманитарных обменов между странами. Он добавил, что в России уже работают над упрощением процесса получения визы в страну, передает сайт телеканала «Звезда».

Чиновник добавил, что в ближайшие полтора года Россия уже сможет полностью перейти на электронные визу с Японией. Хотя министр отметил, что было бы лучше полностью визы отменить, но для этого нужны взаимные договоренности, пишет РИА ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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