"Молодежь имеет право на протест": Путин прокомментировал митинги в Москве
Российский лидер Владимир Путин заявил, что "молодежь имеет право на протестные акции" и подчеркнул, что "митинги иногда встряхивают власть". Однако все действия должны происходить в рамках закона.
-Молодежь имеет право на протест. Иногда это приводит к позитиву, поскольку встряхивает власть. Но действовать необходимо в рамках закона, - отметил политик.
Также Путин подчеркнул, что ко всем участникам акций в Москве надо относиться одинаково, в рамках закона.
- Я убежден, что это люди, которые главным образом - разные, конечно, есть - но, главным образом, все это люди, настроенные позитивно, настроенные на то, чтобы страна развивалась, - заявил президент, пишет "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин предложил поощрять авиакомпании с недорогими билетами в ДФО. Российский лидер заявил, что такие компании могут получить преимущественный доступ к перевозкам по наиболее выгодным направлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU