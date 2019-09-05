"Молодежь имеет право на протест": Путин прокомментировал митинги в Москве

СЕГОДНЯ 13:02 2019-09-05T13:53:05+03:00

При этом российский лидер подчеркнул, что все должно происходить в рамках закона

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что "молодежь имеет право на протестные акции" и подчеркнул, что "митинги иногда встряхивают власть". Однако все действия должны происходить в рамках закона.

-Молодежь имеет право на протест. Иногда это приводит к позитиву, поскольку встряхивает власть. Но действовать необходимо в рамках закона, - отметил политик.

Также Путин подчеркнул, что ко всем участникам акций в Москве надо относиться одинаково, в рамках закона.

- Я убежден, что это люди, которые главным образом - разные, конечно, есть - но, главным образом, все это люди, настроенные позитивно, настроенные на то, чтобы страна развивалась, - заявил президент, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин предложил поощрять авиакомпании с недорогими билетами в ДФО. Российский лидер заявил, что такие компании могут получить преимущественный доступ к перевозкам по наиболее выгодным направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU