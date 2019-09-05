2019-09-05T13:35:28+03:00
Общество

Путин одобрил идею ипотеки под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке

Недавно на Дальнем Востоке ввели льготную ставку в 5% - ниже средней по стране
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин сообщил о запуске ипотечной программы для молодых семей в ДФОПутин сообщил о запуске ипотечной программы для молодых семей в ДФОФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин согласился с введением на Дальнем Востоке специальной ипотечной программы для молодых семей со ставкой по кредиту на жилье под 2% годовых.

«Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых», - сказал российский лидер в ходе своего выступления на Всероссийском экономическом форуме.

Путин отметил, что совсем недавно на Дальнем Востоке ввели льготную ставку по кредиту на жилье в 5% - ниже средней по стране, но руководители регионов убедили его, что этого было недостаточно.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о программной речи Путина на ВЭФ. Так кроме ипотечной программы российский президент сообщил о мерах для улучшения ситуации со здравоохранением и образованием на Дальнем Востоке, предложив двукратное повышение выплат для таких программ как «Земский доктор» и «Сельский учитель».

ИСТОЧНИК KP.RU

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