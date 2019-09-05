Минтранс готов обсуждать идеи о допуске авиакомпаний на международные маршруты

СЕГОДНЯ 13:46 2019-09-05T13:46:11+03:00

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Минтранс РФ готов обсуждать идею Федеральной антимонопольной службы об изменении методики распределения среди авиакомпаний допусков к международным маршрутам Дитрих. Соответствующие заиление сделал министр транспорта России Евгений Дитрих.

«Если будут или задачи, или проработанные творческие предложения по изменению регулирования в тех или иных сферах, в том числе в вопросах распределения маршрутов, естественно, и проработаем эти предложения, и к разумным вещам, а их немало, прислушаемся. И, собственно говоря, будем модифицировать те или иные процессы», - сказал министр.

Дитрих отметил, что антимонопольная служба «предметно и детально разбираются» в большинстве процессов, которые происходят на рынке и Минтранс работает ФАС «в плотном контакте».

Отметим, ранее российские авиакомпании сообщили о подорожании билетов том по итогам 2019 года на 9 -10%. Среди причин были названы рост цен на керосин в прошлом году и избыточность мест в действующем флоте. Однако в ФАС заявили, что на данный момент нет оснований для роста цен на авиабилеты и пообещали изучить деятельность Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта на предмет сговора

ИСТОЧНИК KP.RU