2019-09-05T13:46:11+03:00
Экономика

Минтранс готов обсуждать идеи о допуске авиакомпаний на международные маршруты

Министр транспорта отметил, что антимонопольная служба «детально разбираются» в вопросах воздушного сообщения
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Минтранс РФ готов обсуждать идею ФАС о допуске на международные маршрутыМинтранс РФ готов обсуждать идею ФАС о допуске на международные маршрутыФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Минтранс РФ готов обсуждать идею Федеральной антимонопольной службы об изменении методики распределения среди авиакомпаний допусков к международным маршрутам Дитрих. Соответствующие заиление сделал министр транспорта России Евгений Дитрих.

«Если будут или задачи, или проработанные творческие предложения по изменению регулирования в тех или иных сферах, в том числе в вопросах распределения маршрутов, естественно, и проработаем эти предложения, и к разумным вещам, а их немало, прислушаемся. И, собственно говоря, будем модифицировать те или иные процессы», - сказал министр.

Дитрих отметил, что антимонопольная служба «предметно и детально разбираются» в большинстве процессов, которые происходят на рынке и Минтранс работает ФАС «в плотном контакте».

Отметим, ранее российские авиакомпании сообщили о подорожании билетов том по итогам 2019 года на 9 -10%. Среди причин были названы рост цен на керосин в прошлом году и избыточность мест в действующем флоте. Однако в ФАС заявили, что на данный момент нет оснований для роста цен на авиабилеты и пообещали изучить деятельность Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта на предмет сговора

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МИД РФ: Москва пока не обсуждает с КНДР вопрос организации визита Путина в Пхеньян
Эрдоган: Анкара откроет границы для беженцев в Европу, если не получит поддержку
Экс-посол Израиля в Киеве назвал украинский язык выдуманным
В Госдуме поддержали идею Грефа об отмене школьных экзаменов
Путин одобрил идею ипотеки под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке
Регионы ДФО не испытывают сложностей с новой моделью финансирования жилья
Путин заявил, что предлагал Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие
"Молодежь имеет право на протест": Путин прокомментировал митинги в Москве
Путин: Россия произведет запрещенные ранее ДРСМД ракеты, но не будет размещать их первой
Россия предложила Японии отменить визы
Не панацея, но надо: «Трезвая Россия» - о запрете алкоголя до 21 года
В WWF объяснили почему лето становится холодным
Путин: Переговоры по обмену с Украиной подходят к финалу
Путин: Россия не против восстановления формата G8
Названа самая безопасная страна для туристов
«Владимир, давай двигаться вперед»: Абэ предложил Путину вместе заключить мирный договор
70% строящегося жилья имеет доступ к финансированию
Путин предложил поощрять авиакомпании с недорогими билетами в ДФО
В Москве бизнесмен на Lexus придумал ограбление на 3 миллиона рублей
Роспотребнадзор проведет опрос в 15 тысячах школ, чтобы нормализовать питание детей
"Умом Россию не понять": Абэ прочитал стихотворение Тютчева на ВЭФ
В Госдуме напомнили Грефу, что в Россия уже на пути к тому, чтобы «убить» экзамены в школах
Ракитич может покинуть "Барселону" зимой