Эрдоган: Анкара откроет границы для беженцев в Европу, если не получит поддержку

СЕГОДНЯ 14:06 2019-09-05T14:06:21+03:00

Глава Турции напомнил о намерениях приступить к формированию зоны безопасности в Сирии до конца сентября текущего года

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона готова открыть двери для беженцев в Европу, если не получит необходимую поддержку от Западных стран.

Политик напомнил о планах приступить к формированию зоны безопасности в Сирии до конца сентября 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU