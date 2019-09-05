Эрдоган: Анкара откроет границы для беженцев в Европу, если не получит поддержку
Глава Турции напомнил о намерениях приступить к формированию зоны безопасности в Сирии до конца сентября текущего года
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона готова открыть двери для беженцев в Европу, если не получит необходимую поддержку от Западных стран.
Политик напомнил о планах приступить к формированию зоны безопасности в Сирии до конца сентября 2019 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU