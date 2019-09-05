2019-09-05T14:24:03+03:00
Политика

Медведчук обсудил с Путиным об обмене между Москвой и Киевом удерживаемых лиц

Беседа украинского политика и российского лидера состоялась на полях ВЭФ во Владивостоке
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Медведчук обсудил с Путиным об обмене удерживаемых лиц между Москвой и КиевомМедведчук обсудил с Путиным об обмене удерживаемых лиц между Москвой и КиевомФото: ТАСС
Изменить размер текста:

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что он обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос обмена между Москвой и Киевом удерживаемых лиц.

«Мы многие вопросы обсуждали, в том числе и вопросы, связанные с освобождением наших граждан», - сказал украинский политик, добавив, что - «Ничего больше сказать нельзя, потому что все будет тогда, когда будет объявлено об окончательной дате обмена».

Ранее Медведчук заявил, что обмен должен состояться в ближайшее время. Российский лидер заявил, что переговоры по освобождению удерживаемых лиц подходят к финалу, отметив, что обмен будет масштабным. При этом в Кремле сообщили, что не будут называть дату обмена из-за «чувствительности» темы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично занимается вопросом освобождения удерживаемых лиц и результаты должны появиться «в ближайшие дни». Однако адвокат находящихся в Киеве россиян Валентин Рыбин сообщил, что в вопросе обмена между Москвой и Киевом пока нет никаких подвижек из-за отсутствия указа о помиловании, который должен подписать лидер незалежной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Медведев подписал распоряжение о выделений средств на закупку иностранных медикаментов для детей
МИД РФ: Москва пока не обсуждает с КНДР вопрос организации визита Путина в Пхеньян
Эрдоган: Анкара откроет границы для беженцев в Европу, если не получит поддержку
Экс-посол Израиля в Киеве назвал украинский язык выдуманным
Минтранс готов обсуждать идеи о допуске авиакомпаний на международные маршруты
В Госдуме поддержали идею Грефа об отмене школьных экзаменов
Путин одобрил идею ипотеки под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке
Регионы ДФО не испытывают сложностей с новой моделью финансирования жилья
Путин заявил, что предлагал Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие
"Молодежь имеет право на протест": Путин прокомментировал митинги в Москве
Путин: Россия произведет запрещенные ранее ДРСМД ракеты, но не будет размещать их первой
Россия предложила Японии отменить визы
Не панацея, но надо: «Трезвая Россия» - о запрете алкоголя до 21 года
В WWF объяснили почему лето становится холодным
Путин: Переговоры по обмену с Украиной подходят к финалу
Путин: Россия не против восстановления формата G8
Названа самая безопасная страна для туристов
«Владимир, давай двигаться вперед»: Абэ предложил Путину вместе заключить мирный договор
70% строящегося жилья имеет доступ к финансированию
Путин предложил поощрять авиакомпании с недорогими билетами в ДФО
В Москве бизнесмен на Lexus придумал ограбление на 3 миллиона рублей
Роспотребнадзор проведет опрос в 15 тысячах школ, чтобы нормализовать питание детей
"Умом Россию не понять": Абэ прочитал стихотворение Тютчева на ВЭФ
В Госдуме напомнили Грефу, что в Россия уже на пути к тому, чтобы «убить» экзамены в школах
Ракитич может покинуть "Барселону" зимой