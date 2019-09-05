Медведчук обсудил с Путиным об обмене между Москвой и Киевом удерживаемых лиц

СЕГОДНЯ 14:24 2019-09-05T14:24:03+03:00

Медведчук обсудил с Путиным об обмене удерживаемых лиц между Москвой и Киевом Фото: ТАСС

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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что он обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос обмена между Москвой и Киевом удерживаемых лиц.

«Мы многие вопросы обсуждали, в том числе и вопросы, связанные с освобождением наших граждан», - сказал украинский политик, добавив, что - «Ничего больше сказать нельзя, потому что все будет тогда, когда будет объявлено об окончательной дате обмена».

Ранее Медведчук заявил, что обмен должен состояться в ближайшее время. Российский лидер заявил, что переговоры по освобождению удерживаемых лиц подходят к финалу, отметив, что обмен будет масштабным. При этом в Кремле сообщили, что не будут называть дату обмена из-за «чувствительности» темы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично занимается вопросом освобождения удерживаемых лиц и результаты должны появиться «в ближайшие дни». Однако адвокат находящихся в Киеве россиян Валентин Рыбин сообщил, что в вопросе обмена между Москвой и Киевом пока нет никаких подвижек из-за отсутствия указа о помиловании, который должен подписать лидер незалежной.

ИСТОЧНИК KP.RU